Лікар назвав три ознаки онкології, які занадто часто ігноруються

Рак асоціюється з безліччю ознак, багато з яких можна виявити в матерії, яка виділяється з нашого тіла. Це частіше трапляється з раком, який вражає органи, пов’язані з травним трактом. Наприклад, злоякісні новоутворення в кишечнику, товстій кишці і шлунку часто виявляються при відвідуванні туалету.

Але, за словами доктора Навіма Пурі, молодшого клінічного директора клініки Bupa Health Clinics, занадто часто ігноруються три ознаки.

Медичні працівники давно намагалися привернути увагу до цих ознак, щоб відкрити вікно для лікування якомога раніше.

Але, за словами доктора Пурі, багато червоних прапорців часто не працюють.

“Дуже важливо, щоб чоловіки регулярно перевіряли свої яєчка на предмет будь-яких змін, ущільнень або пухлин”, – пояснив доктор Пурі.

“Чоловіки будуть знати, що таке нормальний стан, тому, коли відбудеться зміна, важливо, щоб вони поговорили з лікарем, який зможе провести розслідування. Пік захворюваності на рак яєчок зустрічається у чоловіків у віці від 20 до 30 років, тому те, що ви молодше, не означає, що вам слід відкладати відвідування лікаря через будь-які зміни”.

Зміни в сечовипусканні також можуть бути показовими, – додав доктор Пурі. Це може включати зміни як зовнішнього вигляду, так і частоти сечовипускання.

“Чоловіки можуть не тільки частіше мочитися, але і зазнавати труднощів з початком або закінченням сечовипускання. Це може бути тому, що збільшена простата або пухлина блокують відтік сечі в уретру. Слабкий потік, утруднення при зупинці сечовипускання або підтікання сечі і відсутність відчуття, що сечовий міхур порожній – все це ознаки того, що щось може бути не так, що може бути пов’язано з простатою”.

Кров у сечі або спермі може бути ознакою того, що щось не так, і навіть може вказувати на рак. Навіть якщо це лише невелика кількість крові, дуже важливо, щоб ваш терапевт перевірив його якомога швидше.

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