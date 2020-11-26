Лікар-інфекціоніст Голубовська про запровадження локдауну: "Три тижні - це мінімальний термін"

В Україні для ефективного результату в боротьбі з коронавірусом необхідно запровадити жорсткий карантин як мінімум на три тижні. Поки система охорони здоров'я витримує навантаження, але вже тріщить.

Про це заявила головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська, передає РБК-Україна.

Лікарка-інфекціоністка впевнена, що Україну чекають більш жорсткі обмежувальні заходи.

"Ліжка поки що нас рятують. Так, кисню не вистачає, як скрізь. Зараз система вже тріщить. Витримує, але вже тріщить", - повідомила Голубовська.

За її словами, мінімальний термін для ефективної боротьби з поширенням вірусу - це три тижні.

"Тут так - термін максимального інкубаційного періоду (два тижні. - Ред.), плюс один тиждень. При цьому є сенс запроваджувати ці заходи обмежувальні. Три тижні - це мінімальний термін. Чим більше, тим краще, але тут вже економісти повинні вираховувати, як це вдарить по економіці", - додала інфекціоністка.