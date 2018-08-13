Лінь і погані камені. Вчені назвали несподівану причину вимирання предків людини

Нові археологічні дослідження Австралійського національного університету показали, що Homo erectus, вимерлий вид первісних людей, вимер через лінощі і погані матеріали для знарядь.

Вчені впевнені, що Homo erectus використовував "стратегії найменших зусиль" для створення інструментів і збору ресурсів, пише Phys.org.

За словами провідного дослідника, доктора Сері Шиптона зі Школи культури, історії та мови Австралійського національного університету, ця "лінь" в поєднанні з нездатністю адаптуватися до змінюється клімату, ймовірно, зіграла певну роль у зникненні видів Homo.

"Насправді вони, схоже, не підштовхували себе до змін. Мені не здається, що вони були дослідниками, які дивляться вперед. У них не було такого ж почуття подиву, як у нас", - пояснює доктор Шиптон.

На думку дослідників, представники Homo erectus для виготовлення кам'яних інструментів використовували каміння, яке знаходили зовсім поруч з житлом, навіть те, яке через низьку якість не зовсім підходило для цієї мети.

"На місці, де ми копали, був великий запас якісного каміння, розташований недалеко від вершини невеликого пагорба. Але замість того, щоб піднятися на пагорб, вони просто використовували все, що було внизу. Коли ми подивилися на скелястий виріз, ніяких ознак активності і видобутку каменю не було. вони знали, що це є, але оскільки у них було достатньо ресурсів, вони, схоже, подумали: Навіщо турбуватися?", - розповідає вчений.

Це контрастує з творцями кам'яного інструмента пізніших періодів, включаючи ранніх Homo sapiens і неандертальців, які піднімалися на гори, щоб знайти камінь гарної якості і транспортувати його на великі відстані. У міру того, як земля висихала і перетворювалася на пустелю, Homo erectus не удосконалювалися в технологічному плані, що в підсумку призвело до вимирання.

"Вони були не тільки ледачими, а й дуже консервативними. Зразки осадових порід показали, що незважаючи на те, що навколишнє середовище змінювалася, еректуси продовжували робити все те ж саме тими ж інструментами. Не було ніякого розвитку", - підкреслив Шіптон.

Раніше НВ повідомляло, що міжнародна група вчених виявила на Філіппінах стоянку предків людини, вік якої сягає 709 тисяч років. Археологи знайшли на стоянці 57 кам'яних знарядь. Ці інструменти не були створені сучасними людьми, їх зробили близькі предки Homo sapiens. Нове відкриття показує, що предки людини були в Південно-Східній Азії на сотні тисяч років раніше, ніж ми думали.