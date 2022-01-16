Лапутіна вручила Хрест Івана Мазепи волонтерам та ветеранам

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна вручила нагороду Президента України – Хрест Івана Мазепи – українським волонтерам та ветеранам.

Як повідомляється, відповідний указ було підписано 3 грудня 2021 року.

«Дякую вам за ваш неоціненний внесок у зміцнення нашої армії та обороноздатності України, розвиток волонтерського руху та культурно-просвітницьких проєктів для наших Захисників», – наголосила міністерка.

Згідно з Указом, за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну та гуманістичну діяльність відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи нагороджено:

– Гаращука Петра Григоровича – волонтера, заступника голови Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів (Київ). За роки російсько-української війни за його сприяння госпіталям та лікарням поставлено медичне обладнання на суму понад 100 млн гривень;

– Пономарьову Оксану Валеріївну – волонтерку, керівницю благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Рес.Публіка» (м.Київ). Учасниця Революції Гідності, у 2014-2017 роках займалася активною волонтерською та благодійною діяльністю у зоні проведення ATO/OOC. Співпрацювала з групами Цивільно-військового співробітництва 3CУ, медичними установами, органами місцевої влади, місцевими активістами, міжнародними благодійними організаціями та місіями;

– Стасюка В'ячеслава Івановича – волонтера, голову благодійного фонду «Рідне Полісся» (Житомирська область), генерал-лейтенанта запасу. За роки російсько-української війни за його сприяння госпіталям та лікарням поставлено медичне обладнання, медичні препарати та матеріали на суму понад 100 млн гривень. Допомога доставлена до військових шпиталів та бойових підрозділів по лінії від Маріуполя до Світлодарської Дуги.

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