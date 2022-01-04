Лавренчука затримали в Італії не за "червоною картою" Інтерполу, - Денісова

Затримання українського режисера Євгена Лавренчука в Італії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для переслідувань українців.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у своєму Телеграм-каналі.

"Занепокоєна безпідставним арештом в італійському Неаполі за запитом Росії українського театрального режисера Євгена Лавренчука", - йдеться у дописі.

За її словами, "Росія звинувачує Євгена у "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому. Російські ЗМІ із посиланням на Таганський суд Москви пишуть, що Лавренчука заочно заарештували в липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великому розмірі. У чому саме - деталей не розголошують".

"У МЗС України повідомили, що адвокати та консули надають режисеру необхідну юридичну допомогу, перебувають на зв'язку із адміністрацією пенітенціарного закладу і взаємодіють з італійськими правоохоронцями задля з'ясування всіх причин затримання Євгена Інтерполом на запит Росії та захисту його законних інтересів", - зазначила Денісова.

За її словами, "затримання українця відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців".

"Львів'янин Лавренчук у 16 років поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк, режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проєкти у різних театрах", - зауважила омбудсман.

Денісова звертається до прокурора міста Неаполя, омбудсманів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність та обґрунтованість затримання українського громадянина Лавренчука, вжити відповідних заходів для його захисту та недопущення екстрадиції до РФ.

Вона просить керівника Національної поліції України Ігоря Клименка звернутися до Генерального Секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) задля з'ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол у переслідуванні Лавренчука.

Нагадаємо, інформація про затримання в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора "Першої української школи театру і кіно" Євгена Лавренчука з'явилася 3 січня у соцмережах. У дописі в групі Free Eugene Lavrenchuk зазначалося, що Лавренчука затримали 17 грудня 2021 року і що Росія вимагає екстрадиції українського громадянина, звинувачуючи його у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ 8 років тому. Пізніше МЗС підтвердило цю іноформацію.