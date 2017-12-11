Le Figaro: Провокационный и политический балет "Нуреев" на сцене Большого театра

В субботу вечером в Большом театре, расположенном рядом с Красной площадью, состоялась премьера балета, посвященного легендарному советскому танцовщику, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

На Новой сцене Большого театра в субботу вечером с триумфом прошел показ балета-биографии "Нуреев" о жизни советского звездного танцовщика. Свидетелем спектакля не смог стать его режиссер-постановщик Кирилл Серебренников, помещенный под домашний арест в Москве. Долгие овации сопровождали эту необычную премьеру, отмененную в последнюю минуту в июле, официально из-за неготовности танцовщиков, говорится в статье.

"Мы с нетерпением ждали этот балет, мы действительно не разочарованы, это великолепный спектакль", - в унисон объясняли на условиях анонимности зрители, опрошенные Le Figaro.

Большая часть публики была тщательно отобрана: звезды государственного телевидения, бывший министр финансов Алексей Кудрин, слывущий либералом и покровителем российских предпринимателей, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, журналистка и кандидат на президентских выборах Ксения Собчак, посол Франции в России Сильвия Берман...

"Кирилл Серебренников, в свою очередь, отбывал домашний арест - с сентября - в рамках расследования по предполагаемому хищению денежных средств. В российских артистических кругах это дело считается политическим. Словно вступая в перекличку с Нуреевым, этот человек является геем в стране, где гомосексуальность подавляется, хотя он никогда открыто не заявлял о своей сексуальной ориентации. Он не признанный диссидент, но при удобном случае утверждает провокационный характер искусства. Его отсутствие в субботу ощущалось на протяжении всего спектакля, после которого балетмейстер Посохов поднялся на сцену вместе с остальными в футболках с требованием освободить режиссера", - передает Авриль.

"Спектакль, безусловно, вызовет споры, но мне кажется, что мы занимаемся искусством, а искусство должно поднимать проблемы и вопросы, которыми живет общество", - предупредил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

"От первых репетиций в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге до смерти в качестве звезды после его бегства на Запад в 1961 году, жизнь Рудольфа Нуреева в исполнении Владимира Лантратова в течение двух с половиной часов представлена в 11 картинах. Красочное и веселое открытие Парижа и мира столичных геев контрастирует с чернотой и единообразием СССР, где балерины, одетые в красные передники, маршируют, как гусыни", - описывает корреспондент.

Что касается обнаженных сцен, из-за которых произошел скандал, то провокационный посыл сохраняется. Фотография знаменитого Ричарда Аведона показывает раздетого звездного танцовщика. Но изображение Нуреева ограничивается его торсом. На нем телесное трико, скрывающее гениталии и подчеркивающее то, что должно было остаться вне поля зрения, говорится в статье.

"Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие", - прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

После нового премьерного показа в воскресенье балет должен быть снова включен в программу театра в мае будущего года, заключает журналист.

Пьер Авриль