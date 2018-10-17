Знаменитая американская певица Леди Гага выходит замуж за своего менеджера Кристиана Карино.
Об этом пишет People.
О своем грядущем замужестве Гага сообщила на вечеринке Women in Hollywood. Она со сцены поблагодарила "своего жениха".
Позднее певица подтвердила, что помолвлена с Карино.
32-летняя Леди Гага и ее менеджер, 49-летний Кристиан Карино, встречаются с 2017 года. Впервые они показали свои чувства открыто во время Суперкубка в Хьюстоне, где певица выступала.
Отмечается, что слухи о том, что влюбленные собираются пожениться, ходили в музыкальных кругах уже некоторое время.
В прошлом артистка три года встречалась с актером Тейлором Кинни и тоже собиралась под венец, однако в 2016 году пара неожиданно для поклонников распалась. Карино раньше встречался с Лорен Коэн из "Ходячих мертвецов".
Фото: People
- Ранее Леди Гага и Брэдли Купер спели в клипе на саундтрек к романтической комедии "Звезда родилась".
- В июне кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер драмы "Рождение звезды" с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях.
- В феврале Леди Гага отменила последние 10 концертов в Европе в рамках своего всемирного турне из-за "сильной боли".
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