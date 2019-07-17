Лефортовский суд Москвы продлил арест шести украинским морякам

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 октября арест шести из 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил адвокат из команды защитников украинцев Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

"Состоялось судебное заседание в Лефортовском районном суде города Москвы по рассмотрению ходатайства следователя СУ ФСБ РФ о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков: Дениса Гриценко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Михаила Власюка, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко... По решению суда, срок содержания под стражей продлён морякам до 24 октября 2019", - сообщил он.

При этом Полозов отметил, что по ходатайству прокурора заседание прошло в закрытом режиме.

"В ходе заседания защитой были заявлены ходатайства о приобщении приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, доклада УВКПЧ ООН и двух резолюций ПАСЕ в обоснование свой позиции", - добавил адвокат.

Напомним, родные украинских моряков приехали на суд в Москву.

Суд в РФ 17 июля рассмотрит продление ареста украинским морякам.

5 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.