Lenovo випадково розкрила нову бюджетну відеокарту AMD

Lenovo випадково опублікувала дані по відеокарті AMD Radeon RX 6500 XT, що ще не вийшла. Вона буде включена до ігрового ПК компанії.

Йдеться про комп’ютер Legion T5, який виявив інсайдер під ніком KOMACHI_ENSAKA. У записах згадується відеокарта Radeon із 4 ГБ пам’яті GDDR6. Цей файл, втім, недоступний. Ймовірно, Lenovo виявила помилку та видалила всі дані. Інформація про Radeon RX 6500XT проте збереглася у Google Cache.

Там згадується, що відеокарта пропонуватиме два роз’єми для підключення дисплея – HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4a. У файлі вказаний і попередник моделі Radeon RX 5500. Вказується і основна різниця між картами: нові можливості підключення дисплея, доступні з архітектурою RDNA2.

Файл Lenovo не містив детальної інформації про конфігурацію графічного процесора. Раніше повідомлялося, що новинка повинна мати графічний чіп Navi 24 із 1024 потоковими процесорами.

Швидше за все, недорогу AMD Radeon RX 6500 XT представлять у січні.

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