Леонид Гозман: "Свыше 70% голосов за Путина означает, что он получил "мандат на все"

Российский оппозиционер и общественный деятель, бывший совладелец "ЮКОСа" Леонид Гозман прокомментировал результаты российских президентских выборов 18 марта.

"70%, которые набрал Путин, - это значит, что он получил мандат на все. Он может делать что хочет. Не исключено, что он сейчас будет менять Конституцию для того, чтобы сохранить себе пожизненную власть", - отметил Гозман.

Он полагает, что Путин может начать действовать либо по "модели товарища Си" в Китае, отменив предельный срок пребывания президента у власти, либо по "иранской" модели, по которой Ираном правит Хаменеи: будет создан какой- либо орган, который он возглавит, который получит верховную власть в стране.

"Для того, чтобы это сделать, Путину теперь достаточно результата", - считает Гозман.

"Почему это произошло? Путин дал очень много своему электорату. Он дал своему электорату, тем, которые на самом деле за него, национальную гордость, возможность гордиться страной и собой, как частью этой страны. Проблема лишь в том, что эта национальная гордость базируется на двух вещах: агрессии и лжи: "Нас окружают враги, в Украине бандеровцы" и так далее", - объяснил Гозман нынешний успех кампании Путина.

По его словам, путинский электорат, люди, которые за него голосовали, "не знают, что живут в средневековье", так как "этого им никто не сказал: об этом не говорят по Первому каналу".

"Они чувствуют гордость от того, что они "самые сильные", от того, что "мы встали с колен". Это ситуация наркомании. Путин подсадил людей на иглу национальной гордости, как наркоманов. Наркоман не может жить в реальном мире: ему там больно, одиноко, страшно. Но, уколовшись, наркоман становится абсолютно счастлив, а мир вокруг него становится прекрасным. Это очень серьезная проблема для России - чтобы люди научились жить в реальном мире, а не придуманном", - считает политик.

В России 18 марта прошло голосование на выборах президента страны. В 21:00 по Москве закрылись избирательные участки в Калининградской области. По данным Центризбиркома России, явка по всей стране составила примерно 60%. Данные экзит-пола, проводимого Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), дали такие цифры: Владимир Путин - 73,9%, Павел Грудинин - 11,2%, Владимир Жириновский - 6,7%, Ксения Собчак - 2,5%.

В то же время на сайте ЦИК России обновляются данные о предварительных итогах голосования на выборах президента России. Согласно данным около 20% подсчитанных бюллетеней, Владимир Путин набирает 72,08% голосов избирателей, Павел Грудинин - 15,8%, Владимир Жириновский - 6,94%, Ксения Собчак - 1,39%. Остальные кандидаты на данный момент набрали менее 1% голосов избирателей.

В Крыму и Севастополе 18 марта, в 20:00 по местному времени, закрылись участки для голосования на выборах президента соседней России.

Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов на полуострове. Крым.Реалии ведут текстовую трансляцию и следят за происходящим в Крыму.

Ранее сообщалось о ряде фактов давления на избирателей в рамках выборов российского президента на территории аннексированного Крыма.

Крымская правозащитная группа и ранее фиксировала факты давления на крымчан, в частности руководство предприятий угрожало увольнением сотрудникам-крымским татарам, если они не пойдут голосовать на выборы.

В МИД Украины накануне заявили, что голосование 18 марта в аннексированном Крыму ставит под сомнение легитимность выборов президента соседней России.

В январе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента России.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

О непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму говорится в декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили,что не будут присутствовать на избирательных участках в аннексированном Крыму.

Главы МИД Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины сделали совместное заявление в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией. В тексте отмечается, что европейские министры иностранных дел "не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня".

МИД Франции и Норвегии 18 марта заявили о непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму.