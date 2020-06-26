Летальність від коронавірусу в Україні становить 2,6% - МОЗ

Показник летальності від COVID-19 в Україні становить 2,6%.

Про це на брифінгу 26 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Показник летальності (від COVID-19 - ред.) у нас складає 2,6%. Якщо ми подивимося на показник летальності, наприклад, у Німеччині, то це 4%, у США - 5%, у Франції - 18%, в Іспанії - 9,5%. У нас - 2,6%. Це завдяки роботі наших медичних працівників", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за добу 25 червня коронавірус в Україні виявили у 1109 осіб, зафіксовано 19 летальних випадків, 541 пацієнт одужав.



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