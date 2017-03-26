Летнее время: расписание движения транспорта уже адаптировано

В 3:00 26 марта вся страна перешла на летнее время путем перевода хронометров на час вперед. Часы переводят согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года No 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Такая ежегодная процедура проводится по причине того, что, в частности, это позволяет сэкономить потребление электроэнергии. Впрочем, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, график работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов уже адаптирован. В частности, в "Укрзализныце" сообщили, что весь график отправления и прибытия поездов уже изменен согласно летнему времени. "В билетах на поезда компании ПАО "Укрзализныця" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 27 марта, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время на своих часах", - говорится в сообщении.

Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется каждый год с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.

Хотя ранее оговаривалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинские власти так и не рассмотрели данный вопрос, процесс перевода часов дважды в год так и остался традицией страны.

Переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. В частности, США и Канада уже перешли на летнее время. Все страны мира, которые действуют по такой системе, переводят стрелки часов в разные дни. В Иордании часы переводят по схеме "последний четверг марта - последняя пятница сентября", а в Бразилии - "третье воскресенье февраля - третье воскресенье октября". Кроме того, отказались от перехода на "летнее" время многие аграрные страны, где рабочий день предусматривает наивысшую эффективность в светлое время суток.

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