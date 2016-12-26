Лидером по нарушениям санитарных норм стали продукты в сети АТБ, - исследование

Лидером по нарушениям санитарных норм стали продукты в сети магазинов АТБ. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института потребительских экспертиз в канун новогодних праздников, которые 26 декабря на пресс-конференции озвучил директор Института Юрий Чернобривец, сообщают украинские СМИ. В частности, по его словам, эксперты провели исследования смыва с поверхностей, а также собственных торговых марок наиболее популярных продуктов "предновогодней корзины" четырех сетей супермаркетов класса "дискаунтер" (эконом-сегмента). Исследования проводились в "Эко-Маркете", "Фуршете", "Форе" и "АТБ-Маркете" (по 3 супермаркета каждой сети в Киеве и области). Отмечается, что в результате были выявлены нарушения как норм хранения, так и собственно состава проверенных продуктов (на контроль брались вареная колбаса, рыбные пресервы и сырое мясо). "Образцы и смывы были доставлены в сертифицированную лабораторию, где были проведены микробиологические исследования на соответствие нормативам. Лидером по обнаруженным отклонениям и нарушениям оказалась сеть АТБ. Конечно, претензии можно предъявить к каждому магазину. Но ситуация в маркетах "АТБ" не просто плохая, а катастрофическая", - отметил эксперт. Он также отметил, что выявленные нарушения в области санитарии в сети "АТБ" "неприятно удивили" экспертов Института еще и потому, что предприятие торгует исключительно упакованными товарами. Это, по мнению Чернобривца, свидетельствует и о том, что при подготовке продуктов питания в подсобных помещениях также нарушаются технологические нормы. Эксперт отметил, что в этом супермаркете был установлен антирекорд по уровню содержания кишечной палочки "в сыром мясе, рыбной пресерве и во всех местах смывов". "Превышения по мезофильным аэробным микроорганизмам было зафиксировано также во всех продуктах, поддавшимся экспертизе, при том что они были упакованы! Эти вопиющие факты могут указывать не только на нарушения температурного режима хранения и доставки продуктов, но и о санитарных проблемах на производстве (исследованы были собственные торговые марки сети АТБ-Маркет "Своя линия", "Пятачок" и "Разумный выбор"). В части смывов налицо недобросовестное отношение персонала магазинов к санобработке оборудования. Создается впечатление, что в безопасности можно себя чувствовать только в костюме высшей бактериологической защиты", - сказано в пресс-релизе Института. По информации Института, в продуктах, которые продавались в других сетях, нарушений практически не было. "Небольшое превышение количества мезофильных аэробных микроорганизмов были обнаружены в рыбных пресервах, приобретенных в сети ЭКО-Маркет. Касательно смывов ситуация также печальная у сети АТБ-Маркет– кишечная палочка была обнаружена на стеллажах с колбасной и молочной продукцией, а также пластиковой корзине для покупок", - сказано в релизе. Отмечается, что особенное удивление у экспертов вызвал тот факт, что в некоторых супермаркетах, в частности, в "АТБ", размещены информационные сообщения о том, что качество продуктов контролируется в специальной лаборатории. "Однако, судя результатам анализов, мы не можем гарантировать, что, приобретая дешевые продукты, покупатели не будут расплачиваться собственным здоровьем", - сказал Чернобрывец. Кроме того, эксперт анонсировал проведение еще одной волны исследований сетей дискаунтеров после новогодних праздников, теперь уже на предмет соблюдения сроков хранения товаров, поскольку множество граждан жалуются именно на просроченные продукты в сетях эконом-класса. "У нас есть сигналы, что в супермаркетах эконом-сегмента очень часто игнорируют даты пригодности продукции во время ее реализации", - добавил Чернобривец. Он подчеркнул, что все материалы тестирования будут переданы в контролирующие органы для принятия необходимых решений.

