Lifecell прекратил работу в ДНР

Lifecell прекратил предоставление услуг в ДНР

Оператор Vodafone сообщил, что его работа не изменилась - их сеть работает в автономном режиме, как и ранее.

Мобильный оператор lifecell прекратил оказание услуг на неподконтрольной части Донецкой области с 22 февраля, сообщила пресс-служба компании.

"22 февраля работа нашего оборудования, работавшего в автономном режиме на неконтролированых территориях Донецкой области, была заблокирована", - сообщили в пресс-службе lifecell.

В компании уточнили, что в Луганской области прекратили предоставление услуг еще год назад.

В свою очередь оператор Vodafone сообщил, что его работа не изменилась - их сеть работает в автономном режиме, как и ранее.

"Никакой деятельности на тех территориях мы не ведем, услуги абонентам предоставляем удаленно. Сеть работает в автономном режиме [...], потому что у нас нет возможности их обслуживать и ремонтировать", - сказала в комментарии Интерфакс Украина PR-директор Vodafone-Украина Виктория Рубан.

Сегодня также Укртелеком прекратил работу в ДНР.