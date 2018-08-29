Лига чемпионов: кто вышел в групповой этап?

Ответные матчи прошли во вторник, 28 августа.

По результатам ответных матчей раунда плей-офф квалификации голландский футбольный клуб "Аякс", греческий АЕК и швейцарский "Янг Бойз" пробились в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19.

"Аякс" в гостях сыграл вничью с киевским "Динамо" со счетом 0:0. Первая встреча завершилась победой команды из Амстердама - 3:1.

АЕК на своем поле сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" (1:1), в первом матче победу праздновала греческая команда - 2:1.

Клуб "Янг Бойз" на выезде оказался сильнее загребского "Динамо" - 2:1 (первый матч - 1:1).

Таким образом, стали известны 29 участников группового этапа Лиги чемпионов из 32, а киевское "Динамо", "Видеотон" и "Динамо" (Загреб) сыграют в групповой стадии Лиги Европы.

Остальные участники основного раунда Лиги чемпионов станут известны в среду, когда сыграют ответные встречи австрийский "Зальцбург" и сербская "Црвена Звезда" (первый матч - 0:0), греческий ПАОК и португальская "Бенфика" (1:1), а также голландский ПСВ и белорусский БАТЭ (3:2).

Кроме того, по итогам оставшихся матчей раунда плей-офф определится окончательный состав четырех корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, где выступит чемпион Украины донецкий "Шахтер".

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