Лига чемпионов: "Ливерпуль" и "Рома" стали первыми полуфиналистами

В Манчестере и Риме прошли поединки самого престижного клубного турнира Европы.

Сегодня, 10 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых встречались "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" и "Рома" - "Барселона".

"Сити" очень мощно начал поединок, забив уже на 2-й минуте встречи, а подопечные Клоппа весь первый тайм даже не помышляли об атакующей игре.

Во второй половине встречи, когда казалось, что сейчас "Сити" дожмет гостей, случилось все наоборот. "Ливерпуль" не только сумел сравнять счет, но и выйти вперед, тем самым похоронив все надежды команды Гвардиолы на полуфинал Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 1:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Жезус, 2 - Салах, 52, Фирмино, 77.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Агуэро, 66), де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Сане, Габриэл Жезус.

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 81), ван Дейк, Фирмино (Клаван, 81), Окслейд-Чемберлен, Салах (Ингз, 89), Вейналдум, Мане, Милнер.

Предупреждения: Эдерсон, Бернарду - Мане, Александер-Арнолд, Фирмино, ван Дейк.

В Риме неожиданно для всех грянула сенсация. После поражения 1:4 на "Камп Ноу", никто не мог предположить, что у "Ромы" есть шансы против "Барселоны".

Однако матч на "Стадио Олимпико" доказал обратное. Итальянцы трижды поразили ворота тер Стегена и заслуженно прошли в полуфинал, дав создать моменты "Барселоне" лишь на финальном штурме, который ничем не увенчался.

"Рома" - "Барселона" - 3:0 (первый матч - 1:4)

Голы: Джеко, 6, де Росси, 58 (с пенальти), Манолас, 82.

"Рома": Алиссон, Фасио, Жезус, Коларов, Манолас, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Флоренци, Стротман, де Росси, Джеко, Шик (Ундер, 73).

"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Умтити, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Суарес.

Предупреждения: Фасио, Жезус - Месси, Пике, Суарес.

Завтра, 11 апреля, состоятся еще два четвертьфинальных поединка, в которых сыграют "Реал" и "Ювентус" и "Бавария" с "Севильей".

В конце марта УЕФА утвердил новые правила в регламентах Лиги чемпионов и Лиги Европы.