Лига чемпионов: Стали известны полуфинальные пары команд

В сегодняшней жеребьевке принимали участие мадридские Реал и Атлетико, а также Монако и туринский Ювентус

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальной стадии главного футбольного турнира Старого Света - Лиги чемпионов сезона 2016-2017 годов. В первом полуфинале сыграют два столичных испанских клуба - Реал и Атлетико, а вторую пару составили Монако и Ювентус.

Как сообщает сайт УЕФА, первые матчи полуфинального этапа состоятся 2-3 мая, ответные - 9-10 мая.

Команда Зинедина Зидана проведет первый матч дома, а во втором полуфинале хозяином первого матча станет Монако.

Финал Лиги чемпионов будет сыгран 3 июня в Кардиффе.

Монако и Ювентус встречались в полуфинале ЛЧ-1997/1998: тогда туринцы победили дома со счетом 4:1, но проиграли на выезде 2:3. Пройдя в финал, они минимально уступили Реалу.

Реал и Атлетико в пятый раз сойдутся на европейской арене, причем каждый раз это случалось в Кубке европейских чемпионов (Лиге чемпионов). Реал взял верх в первой подобной дуэли в полуфинале сезона 1958/1959: выиграв домашний матч со счетом 2:1, он затем уступил на поле Атлетико - 0:1, после чего все решилось в переигровке. Реал тогда победил - 2:1.

Как отмечает сайт УЕФА, Монако никогда не выигрывал в выездных полуфинальных матчах ЛЧ. Монегаски уступили Милану 0:3 в сезоне 1993/1994 годов, когда противостояние состояло из одной игры, и Ювентусу - 1:4 - в 1997/1998 годах, а в кампании 2003/2004 годов отстояли ничью на поле Челси. В обоих домашних поединках Монако праздновал победы.

На четвертьфинальной стадии ЛЧ Реал прошел Баварию, Монако - Боруссию (Д). Атлетико на той же стадии прошел Лестер, а Ювентус оставил за бортом Барселону.