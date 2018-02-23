Лига Европы: матч "Динамо" - "АЕК" завершился со счетом 0:0

Матч между киевским клубом "Динамо" и греческим "АЕК" завершился вничью - 0:0.
Игра проходила на столичном НСК Олимпийский.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы на Олимпийском стадионе в Афинах команды также сыграли вничью - 1:1.
Проделки греческих фанов в Афинах во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы АЕК - Динамо не остались без внимания. Киевляне также устроили приезжим фанатам достаточно "теплый" прием.
В Киеве неизвестные напали на автобус болельщиков ФК "АЕК".
Правоохранители задержали 4-х человек, которые атаковали автобус с болельщиками греческого АЕКа на пути к НСК "Олимпийский". Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел около 19:00.
Хулиганы бросали в автобус снежки и камни, которыми повредили окна. В результате инцидента никто не пострадал. Нарушители доставлены в отдел полиции для правовой оценки их действий.
По материалам Dynamomania.com, .liga.net