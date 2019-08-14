Лига Европы: все результаты матчей третьего квалификационного раунда

13 августа было сыграно три ответных матча квалификационного раунда Лиги Европы.

Эстонский Нымме Калью, за который выступают украинцы Андрей Марковича и Владислав Хомутов, а тренирует украинский специалист Роман Кожуховский выбыл из еврокубков. Эстонцы не сумели дать бой люксембургскому Дюделанжу, уступив на своем поле со счетом 0:1. Дюделанж сразится в плей-офф с победителем противостояния между Араратом-Армения и грузинским Сабуртало.

Североирландский Линфилд и словацкий Слован добились повторных побед. Линфилд оказался сильнее черногорской Сутьески, а братиславский коллектив переиграл ирландский Дандолк. Их соперники в плей-офф Лиги Европы известны - Словану предстоит сыграть с греческим ПАОКом, а Линфилд сразится Карабахом.Лига Европы. 3-й квалификационный раунд:

Нымме Калью (Эстония) - Дюделанж (Люксембург) - 0:1 (0:0)

Первый матч - 1:3

Гол: Синани, 57 (0:1)

Линфилд (Северная Ирландия) - Сутьеска (Черногория) - 3:2 (2:1)

Первый матч - 2:1

Голы: Стаффорд, 7 (1:0); Божович, 15 (1:1); Лэйвери, 19 (2:1); Божович, 61 (2:2); Кларк, 76 (3:2)

Дандолк (Ирландия) - Слован (Братислава, Словакия) - 1:3 (0:2)

Первый матч - 0:1

Голы: Рафаэль, 12 (0:1); Чаврич, 34 (0:2); Даффи, 71 (1:2); Даниэль, 93 (1:3).