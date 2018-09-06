Лимузин Кучмы выставят на продажу

Volvo Limousine 960 Royal недавно обнаружили в гараже Одесского облсовета

Председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский предложил руководству управления по имущественным отношениям подготовить проект решения относительно сбыта на аукционе раритетного президентского автомобиля Volvo Limousine 960 Royal, обнаруженного на днях в автогараже облсовета. Во время своего президентства им воспользовался Леонид Кучма.

Обнаруженный в гараже коммунального хозяйства 6-метровый президентский Volvo Limousine 960 Royal - 1996 года выпуска. В Украине такой же автомобиль представительского класса есть только в Киеве, - сообщает Укринформ.

Напомним, уникальный автомобиль Volvo 960 Royal, который в свое время также выбрала для себя королева Маргарет Датская, почти 15 лет числится на балансе автопарка облсовета. Во время одного из визитов в Одесскую область лимузином воспользовался Леонид Кучма, а позже - правительственная делегация Болгарии.

Стоил забытый в Одессе 6-метровый президентский Volvo 960 Royal свыше $70 тыс. Сейчас на его спидометре всего 22 тысячи километров, двигатель - 3- литровая 24-клапанная шестерка мощностью 204 к. с. Максимальная скорость по паспорту 210 км/час.