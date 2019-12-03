Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в очередной раз признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.

На церемонии вручения наград в Париже он получил "Золотой мяч" - в шестой раз в карьере.

Теперь Месси является самым титулованным обладателем награды. Пять раз "Золотой мяч" доставался португальскому нападающему Криштиану Роналду, который в настоящее время защищает цвета туринского "Ювентуса".

Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

France Football учредил награду в 1956 году, первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз из английской команды "Блэкпул".

С 2010 по 2015 годы France Football определял обладателя "Золотого мяча" совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая до этого отдельно выявляла лауреата в номинации "Игрок года ФИФА". С 2016 года ФИФА вновь стала вручать отдельную награду.