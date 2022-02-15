Литва скерувала в Україну військових інструкторів: навчатимуть бійців ЗСУ застосовувати Stinger

Литва скерувала в Україну інструкторів, які навчатимуть українських військових використовувати ракетні системи Stinger. Про це повідомляє.
"Ми повністю підтримуємо і підтримуватимемо надалі Україну. Зброя і техніка — ніщо без знань і навичок їхньої експлуатації. Тому ми поділимося нашими знаннями й досвідом", - заявив начальник оборони Литви Вальдемарас Рупшис.
Зазначили, що військові інструктори, яких скерували в Україну, багато років служили в батальйонних підрозділах ППО, оснащених Stinger.
13 лютого в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак із партією зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литовської Республіки.
Розширення військової допомоги від Литви для української армії анонсувала прем’єр-міністр країни Інґріда Шимоніте.
У грудні 2021 року Литва передала Україні першу частину військової допомоги — партію бронежилетів та балістичних поясів.
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