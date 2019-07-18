Литва упрощает трудоустройство иностранцам. Преимущества и риски для украинцев

Прибалтийские работодатели лучше относятся к нашим работникам, чем польские, но на них все равно жалуются
С июля 2019 года Литва упростила процедуру трудоустройства для иностранной рабочей силы. Согласно свежим изменениям в литовский закон об миграции, местным предпринимателям будет легче привлекать к работе рабочих из других стран. Нашим трудягам также станет легче отправится в страну. Хотя риски тоже останутся.
Что поменялось:
- Литовские работодатели больше не должны запрашивать разрешение у миграционной службы на трудоустройства иностранцев.
- Приглашения для работников-иностранцев оформляются бесплатно, и их количество не ограничено. Процедуры, связанные с подтверждением приглашения, будут автоматизированы.
- Работодатель должен будет предоставить письмо о том, что он позаботиться о всех нуждах работника по приезду. Раньше требовалось получать отдельную бумажку от собственника жилья, где планировал разместиться приезжий.
- Иностранного работника можно трудоустроить по долгосрочной рабочей визе без оформления вида на жительство, которого дожидаются несколько месяцев.
- Рабочую визу можно получить всего за месяц (это дешевле и требует меньше документов).
Сколько стоят документы в Литву
- Вид на жительство в Литве стоит €88 (госпошлина), плюс получение id-карты — еще €30.
- На получение долгосрочной рабочей визы категории D нужно будет оплатить только накладные расходы на ксерокопии, фотографии и сбор в консульстве.
- За годовую визу возьмут €60, за полугодовую — €35 евро.
Какие специалисты нужны в Литве
В Литве, как и во многих других странах ЕС, остро не хватает рабочих рук, говорят эксперты. Поэтому литовские власти и озаботились либерализацией трудового законодательства. Особенно остро литовским работодателям не хватает рабочих в таких отраслях:
- строительство;
- сельское хозяйство;
- гостиничный бизнес.
Перевалочный пункт
Платят в Латвии примерно столько же, сколько и в Польше. От $3-3,5 в час. Но в отличии от поляков, литовские работодатели более благосклонны к нашим рабочим. Тем не менее, прибалтийская страна сильно опоздала с упрощением трудового законодательства. Поэтому сильного перетекания наших работников в эту страну эксперты не прогнозируют.«Им нужно было озаботиться этим еще лет 5 назад, когда трудовая миграция, в том числе из Украины, только набирала обороты, когда люди выбирали, куда бы поехать на заработки. А сейчас, когда трудяги вовсю уже ездят в Польшу, Чехию, ждут трудовой либерализации от Германии — Литве очень сложно будет конкурировать за рабочих с этими странами», — отметила в беседе с UBR.ua глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.
К тому же, говорят эксперты, Литву будут чаще использовать как «перевалочный пункт». Чтобы ехать отсюда работать в другие, более развитые экономически страны.
«Заробитчане будут применять в Литве ту же схему, что и в Польше, где они якобы оформляются на работу по месту, а потом едут «в командировку» от этих организаций дальше в ЕС. В частности, из Литвы будут ездить в Скандинавские страны, где платят на порядок лучше. Например, в Норвегию», — добавил Махинько.
Много работы, за которую не платят
Вместе с тем, говорят эксперты, несмотря на лучшее отношение к работникам-иностранцам в Литве, местные работодатели все равно далеко не ангелы. Здесь, также, как и в других станах, часто случаются стычки между руководителями и работниками.
По словам консультанта литовского Информационного центра для мигрантов Гиты Мирушкиной, к ним еженедельно приходят жалобы на местных работодателей, которые не хотят выплачивать или задерживают заробитчанам заработную плату.
«Часто люди работают ежедневно по 12-14 часов, с одним выходным или вовсе без них. Есть жалобы, что они не могут посетить врача, потому что работодатель не хочет давать выходной. Не отпускают в отпуск, заставляют работать сверхурочно, но не оплачивают это», — говорит Мирушкина.
Наемные работники могут подвергаться манипуляциям со стороны работодателя поскольку более зависимы, отмечают юристы. Например, работодатель может угрожать отзывом визы, если работник будет много жаловаться. А если работникзахочет защитить свои права в суде, например, за невыплаченную зарплату, то работодатель может расторгнуть с ним договор, чем автоматически аннулирует рабочую визу.
«Тогда человек должен будет вернуться домой и судиться уже удаленно из своей страны. Стоит ли говорить, что далеко не все это могут себе позволить. Поэтому часто обманутые заробитчане либо смиряются с недобросовестной эксплуатацией, либо же теряют визу», — рассказал UBR.ua адвокат, управляющий партнер ЮК «Альянс Правовых Сил» Виталий Собкович.