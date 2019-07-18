Литва упрощает трудоустройство иностранцам. Преимущества и риски для украинцев

Прибалтийские работодатели лучше относятся к нашим работникам, чем польские, но на них все равно жалуются

С июля 2019 года Литва упростила процедуру трудоустройства для иностранной рабочей силы. Согласно свежим изменениям в литовский закон об миграции, местным предпринимателям будет легче привлекать к работе рабочих из других стран. Нашим трудягам также станет легче отправится в страну. Хотя риски тоже останутся.

Что поменялось:

Литовские работодатели больше не должны запрашивать разрешение у миграционной службы на трудоустройства иностранцев. Приглашения для работников-иностранцев оформляются бесплатно, и их количество не ограничено. Процедуры, связанные с подтверждением приглашения, будут автоматизированы. Работодатель должен будет предоставить письмо о том, что он позаботиться о всех нуждах работника по приезду. Раньше требовалось получать отдельную бумажку от собственника жилья, где планировал разместиться приезжий. Иностранного работника можно трудоустроить по долгосрочной рабочей визе без оформления вида на жительство, которого дожидаются несколько месяцев. Рабочую визу можно получить всего за месяц (это дешевле и требует меньше документов).

Сколько стоят документы в Литву

Вид на жительство в Литве стоит €88 (госпошлина), плюс получение id-карты — еще €30.

На получение долгосрочной рабочей визы категории D нужно будет оплатить только накладные расходы на ксерокопии, фотографии и сбор в консульстве.

За годовую визу возьмут €60, за полугодовую — €35 евро.

Какие специалисты нужны в Литве

В Литве, как и во многих других странах ЕС, остро не хватает рабочих рук, говорят эксперты. Поэтому литовские власти и озаботились либерализацией трудового законодательства. Особенно остро литовским работодателям не хватает рабочих в таких отраслях:

строительство;

сельское хозяйство;

гостиничный бизнес.

Перевалочный пункт

Платят в Латвии примерно столько же, сколько и в Польше. От $3-3,5 в час. Но в отличии от поляков, литовские работодатели более благосклонны к нашим рабочим. Тем не менее, прибалтийская страна сильно опоздала с упрощением трудового законодательства. Поэтому сильного перетекания наших работников в эту страну эксперты не прогнозируют.

«Им нужно было озаботиться этим еще лет 5 назад, когда трудовая миграция, в том числе из Украины, только набирала обороты, когда люди выбирали, куда бы поехать на заработки. А сейчас, когда трудяги вовсю уже ездят в Польшу, Чехию, ждут трудовой либерализации от Германии — Литве очень сложно будет конкурировать за рабочих с этими странами», — отметила в беседе с UBR.ua глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

К тому же, говорят эксперты, Литву будут чаще использовать как «перевалочный пункт». Чтобы ехать отсюда работать в другие, более развитые экономически страны.

«Заробитчане будут применять в Литве ту же схему, что и в Польше, где они якобы оформляются на работу по месту, а потом едут «в командировку» от этих организаций дальше в ЕС. В частности, из Литвы будут ездить в Скандинавские страны, где платят на порядок лучше. Например, в Норвегию», — добавил Махинько.

Много работы, за которую не платят

Вместе с тем, говорят эксперты, несмотря на лучшее отношение к работникам-иностранцам в Литве, местные работодатели все равно далеко не ангелы. Здесь, также, как и в других станах, часто случаются стычки между руководителями и работниками.

По словам консультанта литовского Информационного центра для мигрантов Гиты Мирушкиной, к ним еженедельно приходят жалобы на местных работодателей, которые не хотят выплачивать или задерживают заробитчанам заработную плату.

«Часто люди работают ежедневно по 12-14 часов, с одним выходным или вовсе без них. Есть жалобы, что они не могут посетить врача, потому что работодатель не хочет давать выходной. Не отпускают в отпуск, заставляют работать сверхурочно, но не оплачивают это», — говорит Мирушкина.

Наемные работники могут подвергаться манипуляциям со стороны работодателя поскольку более зависимы, отмечают юристы. Например, работодатель может угрожать отзывом визы, если работник будет много жаловаться. А если работникзахочет защитить свои права в суде, например, за невыплаченную зарплату, то работодатель может расторгнуть с ним договор, чем автоматически аннулирует рабочую визу.

«Тогда человек должен будет вернуться домой и судиться уже удаленно из своей страны. Стоит ли говорить, что далеко не все это могут себе позволить. Поэтому часто обманутые заробитчане либо смиряются с недобросовестной эксплуатацией, либо же теряют визу», — рассказал UBR.ua адвокат, управляющий партнер ЮК «Альянс Правовых Сил» Виталий Собкович.