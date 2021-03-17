Литвин програв вибори ректора КНУ

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин посів під час голосування четверте місце, отримавши лише 4% голосів.

Про цеповідомляє "BBC News Україна".

Лідерами голосування стали проректор КНУ Володимир Бугров і Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.

Хто з них стане керівником столичного вишу, стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.

У голосуванні на шести дільницях взяли участь 4139 виборців, зокрема 598 студентів і 23 курсанти коледжів.

Вибори нового ректора проводять через те, що повноваження нинішнього виконуючого обов'язки ректора Леоніда Губерського, який працював з жовтня 2015 року, закінчилися.

Раніше користувачі в соціальних мережах звертали увагу на те, що Литвин взагалі не мав права брати участь у виборах. Адже Статут національного університету чітко визначає, хто не може бути обраний і призначений ректором вишу. Серед переліку - особи, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

У Київському університеті Шевченка це не перші вибори ректора.

У листопаді 2020 року ніхто з 10 кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Причиною була не тільки розпорошеність голосів між усіма кандидатами, а й жорсткі норми закону "Про вищу освіту". На той час закон передбачав, що переможцем буде той, хто отримає 50% підтримки в першому або другому турі. Тому хоча найбільшу кількість голосів - понад 47% - у другому турі отримав проректор Володимир Бугров, він керівником КНУ не став.

Але в лютому 2021 набрали сили зміни до закону "Про вищу освіту", згідно з якими перемогти стало простіше. Норму про необхідні 50% голосів для другого туру скасували. Саме після цієї законодавчої поправки в списку кандидатів з'явилися і Володимир Литвин, і Олександр Рожко.