Лолита Милявская намерена судиться с властями Украины в Европейском суде

Певица Лолита Милявская сообщила RT, что намерена подать иск против властей Украины в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в страну.

"Я присоединюсь к общему иску про воссоединение с родственниками и препятствие этому с большим удовольствием", - заявила Милявская.

Напомним, украинские пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую и запретили ей въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

Певица рассказала, что ехала на поезде вместе со своим творческим коллективом. По её словам, рано утром в вагон зашёл человек, который сразу же направился к её купе.

"Я услышала фразу: "Да, Милявская здесь". Отобрали паспорт, где-то полчаса он находился не у меня. Потом пришли с уже заряженной бумагой, спросили, была ли я в Керчи в 2015 году. Благодаря их усилиям я вспомнила, что была там на мероприятии в честь Дня спорта для семей с трудными детьми и для детей-сирот. Мне вручили бумагу, согласно которой въезд мне был на три года закрыт. Сказали, что нарушила режим въезда на временно оккупированную территорию Украины, - уточнила Лолита.

После встречи с пограничниками певица пересела на поезд, следующий из Одессы в Москву.

Лолита отметила, что её поразила быстрая реакция на случившееся советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который оперативно прокомментировал задержание в Facebook.

Она добавила, что любить людей и любить власть - не одно и то же, и пожелала украинским чиновникам аналогичных запретов на въезд в Европу и США.