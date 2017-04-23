Лолиту Милявскую сняли с поезда и не пустили в Украину: подробности

В Государственной пограничной службе рассказали подробности запрета на въезд в Украину известной российской певице Лолите Милявской.

"Действительно, такой инцидент имел место. Артистка признала, что посещала территорию оккупированного Крыма. Таким образом, на основании законодательства Украины, ей было отказано в праве посещения Украины", - сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии изданию "Апостроф".

При этом он уточнил, что артистка ближайшим рейсом покинет Украину и вернется на территорию РФ.

Напомним, Лолиту Милявскую не пустили в Украину. "Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину", - рассказала певица.

По словам Лолиты, ее сразу пересадили на другой поезд. Милявская пояснила, что въезд ей закрыли за посещение Керчи в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Милявская занималась откровенно антиукраинской пропагандой и разжигала ненависть к западной Украине своими высказываниями в том числе и в Крыму.

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