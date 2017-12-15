В тройку лидеров также вошли Геннадий Головкин и Теренс Кроуфорд

Чемпион WBO во втором полулегком весе, украинец Василий Ломаченко назван лучшим боксером мира по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте телеканала ESPN.

Помимо Ломаченко, в десятку лучших боксеров по версии ESPN вошли:

Геннадий Головкин (казахстанский боксер, выступающий в средней весовой категории),

Теренс Кроуфорд (американский боксер, выступающий в первой полусредней весовой категории),

Сауль Альварес (мексиканский боксер, выступающий в первой средней и в средней весовых категориях),

Кит Турман (американский боксер, выступающий в полусредней весовой категории),

Эррол Спенс (американский боксер, выступающий в полусреднем весе),

Мигель Анхель Гарсия (мериканский боксер, выступающий в легкой весовой категории),

Сергей Ковалев (российский боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории),

Наоя Иноуэ (японский боксер, выступающий во второй наилегчайшей весовой категории),

Деонтей Уайлдер (американский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории).

Напомним, ранее сообщалось, что авторитетный боксерский журнал The Ring оставил чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) на третьем месте рейтинга pound-for-pound. Лучшим, по версии издания, является казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), который обладает поясами WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе. Также перед украинцем находится абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО). А вот Гильермо Ригондо, который досрочно проиграл украинцу и потерпел не первое поражение в карьере, опустился с четвертой позиции на девятую.