Ломаченко нокаутировал колумбийца Марриагу

В воскресенье утром по киевскому времени Василий Ломаченко в третий раз отстоял пояс WBO в первом легком весе - до 59 кг. На семитысячной арене "Microsoft Theater" в Лос-Анджелесе, США, он победил на ринге в поединке с Мигелем Марриагой из Комумбии.

Первый раунд прошел под диктовкуЛомаченко - как и второй, хотя перед самым гонгом украинец пропустил от Марриаги неприятный удар справа. Но уже в следующем раунде Марриага оказался в нокдауне после прямого удара с левой. Дальше со стороны Ломаченко началось шоу, когда украинец по своему желанию заходил в угол, приглашая соперника атаковать, или специально опускал руки. В четвертом раунде Василий получил рассечение после столкновения головами, но на ходе боя это особо не сказалось.

В конце седьмого раунда Ломаченковновь отправил Марриагу в нокдаун. Колумбиец успел подняться, но перед восьмым раундом его угол отказался от продолжения боя.

Соперника Ломаченко выбирали между несколькими кандидатами. Наиболее реальным виделся мексиканец Орландо Салидо. В марте 2014-го он нанес единственное поражение Ломаченко.Обсуждали и вариант с боем против чемпиона мира по версии WBA в весе до 55,3 кг Гильермо Ригондо из Кубы. Он, как и украинец, двукратный Олимпийский чемпион. Тоже не сложилось. Прибегли к запасному варианту - боксеру из весовой категории до 57,15 кг Мигелю Марриаге.

Использованы материалы СМИ (Интернет-изданий Boxing, Террикон и телеканала Интер)