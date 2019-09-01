Ломаченко разобрался с Кэмпбеллом и завоевал титул чемпиона WBC (фото)

31 августа, в Лондоне состоялся вечер бокса, в рамках которого прошел поединок украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-3, 18 КО).

На кону стояли пояса украинца по версиям WBA, WBO и The Ring, а также вакантный титул WBC.

Василий по ходу всего поединка владел преимуществом, а в 11-м раунде отправил претендента в нокдаун, но добить не сумел.

Украинец одержал победу решением судей - 119-108, 119-108, 118-109.

Отметим, что Ломаченко за бой с Кэмпбеллом заработал рекордный гонорар в карьере в размере четырех миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что названы возможные соперники Усика для дебюта в супертяжелом весе. По материалам: ZN.UA /