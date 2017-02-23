Ломаченко, Усик и Гвоздик проведут бои в один вечер

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик проведет защиту титула в бою с американцем Майклом Хантером.

Поединок состоится 8-го апреля 2017 года на арене MGM National Harbor, где также в ринг выйдут чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, который владеет титулом NABF в полутяжелом весе.

Все три поединка будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире. Отметим, что свой последний поединок Хантер провел против Айзе Томаса, которого победил единогласным решением судей.

Ранее Усик и Гвоздик провели совместный спарринг.

Znaj.ua

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