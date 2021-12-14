Ілон Маск оголосив про програму SpaceX з переробки вуглекислого газу в ракетне паливо

Найбагатша людина світу, засновник SpaceX Ілон Маск оголосив про запуск програми з переробки вуглекислого газу на ракетне паливо. Про це він повідомив у своєму Twitter.

«SpaceX запускає програму, в рамках якої буде виловлювати вуглекислий газ з атмосфери та переробляти в ракетне паливо. Приєднуйтесь, будь ласка, якщо вам цікаво», – написав бізнесмен. Це важливо для польотів на Марс, додав він.

У 2020 році Маск оголошував, що SpaceX планує протягом шести років висадити людину на Марс. «Якщо нам пощастить, то це відбудеться протягом чотирьох років», – додав він.

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