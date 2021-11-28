Лось, який вибіг на дорогу, став причиною аварії на Рівненщині

У суботу ввечері, 27 листопада, рятувальники Рівненської області отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю 2-х автомобілів. Аварію спричинила тварина, яка зненацька вискочила на дорогу.

Вчора ввечері на 279 км автодороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Федорівка Сарненського району сталася ДТП за участю автомобілів Skoda Superb та Mersedes-Bens C220. Про це інформує пресслужба місцевої ДСНС.

Зі слів водіїв, під час руху транспортних засобів на дорогу раптово з лісу вибіг лось, якого збив один з автомобілів. Тварину по інерції відкинуло на зустрічну смугу руху, де на неї здійснив наїзд інший автомобілів. Тварина загинула на місці.

Жертв та постраждалих серед громадян не було. З метою недопущення виникнення загоряння рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах. Наразі усі обставини події встановлюють працівники поліції.

Раніше ASPI news писало, що на Луцькому кільці у Рівному автівка влетіла у стовп. Від удару машину розірвало навпіл, а моторний відсік загорівся. Водія та пасажира автівки госпіталізували до лікарні. Також нагадаємо, що нещодавно у Рівному водій Opel Omega збив коляску з малолітньою дитиною.

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