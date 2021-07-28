Лоукостер Ryanair запускає новий рейс до України

Лоукостер Ryanair оголосив про запуск прямого рейсу з Мальти до Міжнародного аеропорту Бориспіль вже цієї осені. Перший рейс відбудеться 2 листопада, повідомляє avianews.com.

Авіакомпанія літатиме між Мальтою і Києвом двічі на тиждень у вівторки і суботи.

Фактичним перевізником на лінії виступить 100% "дочка" Ryanair – Malta Air.



На сторінці з розкладом зазначено, що маршрут підлягає схваленню з боку влади. Однак Ryanair вже заручився підтримкою розвитку свого проєкту на острові з боку міністерства транспорту, інфраструктури та капітальних проєктів Мальти.

* У червні Ryanair почав поповнювати флот новими літаками Boeing 737-8200 (раніше 737 MAX 200) підвищеної місткості з 197 місцями в салоні замість 189. 27 липня лоукостер передав Malta Air перший авіалайнер нового типу.