Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу возглавил сборную Турции, которая является соперником Украины по отборочному циклу на чемпионат мира-2018. Против турков подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть ближайший матч - 2 сентября в Харькове.

Как сообщается на сайте Федерации футбола Турции, контракт с Луческу подписан на два года с возможностью продления еще на год.

На должности главного тренера сборной Турции Луческу заменил Фатиха Терима, который подал в отставку 26 июля.

Мирча Луческу 12 лет тренировал донецкий "Шахтер", с которым 8 раз становился чемпионом Украины, 6 раз становился обладателем Кубка Украины и выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2008/09 годов.

Последним местом работы Луческу был российский "Зенит", из которого его уволили минувшей весной.