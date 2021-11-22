Львів‘янки вибороли дві "бронзи" на чемпіонаті світу з карате

У суботу вранці в Об'єднаних Арабських Еміратах відбулись бронзові фінали чемпіонату світу з карате серед жінок. Бронзові медалі вдалось вибороти одразу двом львівським спортсменкам: Катерині Кривій та Галині Мельник.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

У першій сутичці на чемпіонаті Катерина за рішенням суддів поступилась представниці Німеччини, але завдяки тому, що остання виграла груповий етап, наша спортсменка отримала право боротись за вихід до бронзового фіналу.

Напередодні боротьби за медаль Катерині довелось перемогти шотландку з рахунком 1:4, австрійку з рахунком 3:4 та алжирку з рахунком 1:2. Бронзовий фінал завершився з рахунком 5:3 на користь Катерини.

Галина Мельник, яка змагалась у ваговій категорії 68 кг, у першому бою виграла в іспанки з рахунком 3:2, у другому поєдинку перемогла спортсменку з Португалії з рахунком 5:1.

На жаль, у третьому поєдинку Галина поступилася з рахунком 0:2 спортсменці з Азербайджану, яка перемогла у групі. Завдяки цьому львівська каратистка отримала шанс поборотися за вихід до бронзового фіналу, яким успішно скористалась перемігши спортсменку з Бельгії з рахунком 8:1 та представницю Бразилії за рішенням судів. У бронзовому фіналі Галина перемогла австрійку з рахунком 3:0.

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