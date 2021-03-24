Львівська медик впала на диван і розридалася після зміни: "Помоліться, так тяжко іще не було!"

Останнім часом в Україні спостерігається складна епідеміологічна ситуація. Кількість хворих на коронавірус щодня збільшується, особливо це спостерігається у західних регіонах.

Так, станом на вечір 23 березня 2021 року в реанімаційному відділенні Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова знаходиться 48 пацієнтів з тяжким та критичним перебігом коронавірусної хвороби. Про це у фейсбук повідомила завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолінець.

"Ці хворі потребують цілодобового інтенсивного лікування з неінвазивною та інвазивною ШВЛ. Це 24год на добу постійного моніторингу життєвих функцій та клінічних і лабораторних показників. Наші лікарі, інтерни, медичні сестрички та санітарочки працюють в надзвичайно тяжких умовах, як фізично, так і морально! На межі людських можливостей!", - зазначила вона.

Лікарка просить кожного українця допомогти медикам. Адже просто потрібно дотримуватися вимог карантину та особистої безпеки й берегти один одного.

"І головне - ПОВАЖАЙТЕ ТА ЦІНУЙТЕ НАШУ ПРАЦЮ! Так тяжко, як зараз, нам ще НІКОЛИ не було!", - підсумувала вона.

Нагадавши, вакцина від коронавірусу критично діє на людей, хто в зоні ризику.

Джерело: Znaj.ua