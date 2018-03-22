Львовский горсовет решил отказаться от маршруток

Львовский горсовет в четверг, 22 марта, поддержал петицию о полном отказе от маршруток и организацию перевозок электротранспортом и крупногабаритными автобусами, передает Zaxid.net.

За соответствующее постановление во время заседания сессии проголосовали 47 депутатов.

Управление транспорта ЛГС должно разработать дорожную карту перехода на удобный транспорт. Однако переход произойдет не в течение 2 лет, как это предлагала автор петиции, а в течение 5 лет.

Электронная петиция с требованием полностью отказаться от маршруток и организовать пассажирские перевозки электротранспортом и крупногабаритными автобусами только за 8 дней набрала более 600 из 500 необходимых голосов.

Автор петиции Анна Меленчук предлагает разработать двухлетний план полного отказа города от маршруток с последующим переходом на электротранспорт и крупногабаритные автобусы, которые будут курсировать по четко определенному графику.

Также в петиции отмечается необходимость обеспечить весь общественный транспорт пандусами и специально оборудованными местами для людей с инвалидностью, а также установить на остановках электронные табло с временем прибытия транспорта.

Ранее петицию уже поддержало транспортная депутатская комиссия горсовета, но предложила расстрочить переход на крупногабаритные автобусы и электротранспорт не на два, а на пять лет, поскольку за два года полностью отказаться от малогабаритных автобусов Львову не удастся.

Как сообщалось, в Киеве летом запустят маршрутки с валідаторами для е- билетов.