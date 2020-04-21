Ляшко анонсував подовження карантину та ймовірні послаблення заборон

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшка заявив, що міністерство клопотатиме про подовження карантину до 12 травня. Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Карантин буде подовжено. Я, як головний державний санітарний лікар, готую подання про подовження карантину і в середу на уряді буде заслухано моє подання і буде клопотати перед урядом міністр охорони здоров'я. Ми хочемо подовжити карантин, бо у нас немає тенденції до зниження кількості випадків на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.

За його словами, карантин потрібно подовжити, як мінімум до 12 травня.

"Але це не є кінцева дата, ми будемо розглядати, оцінювати, як динаміку так і дотримання карантинних заходів. Але ми розуміємо питання, які пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, тому можливо будемо розглядати певні послаблення обмежень для того, щоб люди могли займатись більше фізичною активністю. Можливо дозволимо прогулянки в парках, спортивні майданчики. Зараз вже стало тепліше, головне, щоб дотримувались наших порад", - додав лікар.