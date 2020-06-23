Ляшко допустив посилення карантину в трьох областях

Уведення жорсткішого карантину в зв'язку з епідеміологічною ситуацією можливе у Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях - там, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко на брифінгу.

Він нагадав, що з 22 червня набрав чинності новий адаптивний карантин. Так, до 31 липня, за словами Ляшка, точно не будуть пом'якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей в приміщеннях.

Варто зазначити, що станом на 23 червня у Львівській області зареєстровано найбільший приріст хворих COVID-19 - 240 осіб. У Закарпатській області - 103 нових випадки, Волинській - 42.

Загалом з початку епідемії в Закарпатській області підтвердили 2291 випадок коронавірусу, Волинській - 1894, у Львівській - 4220 випадків Covid-19.