Ляшко купил дом и два земучастка в Конча-Заспе за 15 млн грн

Народный депутат от Радикальной партии Олег Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 млн в пгт Козин Киевской области.

Об этом свидетельствует информация, представленная Ляшко в Национальное агентство по предупреждению коррупции, пишет "Украинская правда".

Речь идет о доме п*лощадью 550 кв.м. и два земельных участка общей площадью 0,6 га.

Ляшко приобрел дом и землю у Артема Савицкого.

Известно, что ранее Олег Ляшко арендовал у Савицкого землю и только часть дома площадью 216 кв.м. Ляшко не сообщил в декларации, сколько ему стоила аренда.

Бывший владелец дома Артем Савицкий в 2014 году был в партийном списке "Радикальной партии Олега Ляшко" на выборах в парламент. Он является сыном Валентина Савицкого - экс-руководителя Государственного земельного кадастра (в 2008 г..) и народного депутата (2002-2006 гг.), который был членом Народной аграрной партии Владимира Литвина.

В реестре недвижимости также есть данные, что в феврале 2016-го гражданская жена нардепа Росита Сайранен приобрела участок в Дарницком районе Киева. В августе Сайранен оформила в собственность дом площадью 296 кв.м., построенный на этом участке.

В 2015 году Олег Ляшко здекларував, что они с гражданской женой имеют в сбережениях 940 тыс долларов, 130 тыс евро, а также 3,7 млн грн.

Как сообщали Українські Новини, Ляшко поздравил с днем рождения друга, с которым отдохнул в Таиланде.

Позже он рассказал, почему летал на отдых без жены, а со своим заместителем по партии.