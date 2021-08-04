Ляшко нагадує про перехід з вересня на е-лікарняні

В Україні електронна система охорони здоров'я забезпечує цифровими медичними послугами понад 31 млн осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко за результатами зустрічі з представниками медичних інформаційних систем (МІС).

"Сьогодні електронна система охорони здоров'я забезпечує цифровими медичними послугами понад 31 млн українців", - поінформував він.

Це, зокрема, укладання електронних декларацій із сімейними лікарями, виписка електронних рецептів за програмою "Доступні ліки", електронні направлення, ведення електронної медичної картки та інше, зазначив міністр.

За даними Ляшка, нині до електронної системи підключено понад 4500 закладів охорони здоров'я.

Також міністр нагадав про повноцінний перехід із 1 вересня на електронні лікарняні.

"Вже працюємо над вирішенням питання швидкої синхронізації даних, щоб медичні працівники та пацієнти не відчували жодних незручностей при оформленні медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Весь процес має займати кілька хвилин", - підкреслив він.

Ляшко заявив, що система має бути у першу чергу зручною користувачам, а не створювати додаткове навантаження, тому МОЗ розглядатиме і питання застосування санкцій за невиконання юридичних аспектів чи системні збої у роботі.

Окрім цього, за словами глави МОЗ, в ході зустрічі з представниками МІС обговорили пріоритетні проєкти та їх впровадження на найближчий час, зокрема, впровадження COVID-сертифікатів; впровадження системи Централь 103; електронний рецепт на інсуліни; електронний рецепт на всі рецептурні препарати; кабінет пацієнта з інтеграцією в Дії; медичні висновки для водіїв; медичні висновки про смерть; виконання закону про реабілітацію; виконання закону про безпеку та якість донорської крові; згода на посмертне донорство.

Як повідомляв Укрінформ, у червні Мінцифри, МОЗ та Мінсоцполітики запустили електронний лікарняний. Нині діє перехідна модель впровадження е-лікарняних - медичні заклади поступово переходять на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Однак з 1 вересня всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді.