Ляшко назвав п'ятірку регіонів-антилідерів із вакцинації проти COVID-19

У 21 регіоні України повний курс вакцинації пройшло понад 40% населення, в 10 регіонах понад 50% населення вакциновано принаймні однією дозою ковід- вакцини, в 24 областях з 25 одне щеплення від COVID-19 отримали понад 40%.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Наразі 24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні 1 дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів - понад 50%. 21 із 25 регіонів України вакцинували понад 40% дорослого населення повним курсом щеплень", - сказав Ляшко.

За даними МОЗ, за останні 7 днів найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення було зроблено у Луганській, Харківській, Закарпатській, Полтавській та Рівненській областях.

Втім, як наголосив Ляшко, п'ятіркою антилідерів з вакцинації населення залишаються регіони заходу України - Закарпатська, Чернівецька, Івано- Франківська, Волинська та Рівненська області з рівнем вакцинації принаймні 1 дозою у 36-44% дорослого населення.

Як повідомляв Укрінформ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу - 15 577 692 людини, отримали дві дози - 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу - 23 748 людей, бустерну дозу - 567 242 людини.

За добу 13 лютого в Україні 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу - 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу - 4 204 людини.