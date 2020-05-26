Ляшко назвав умови, за яких вдасться уникнути другої хвилі епідемії COVID-19

Україні вдасться уникнути другої хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 за умови, якщо коронавірус втратить свою агресивність і в разі розроблення вакцини, масових щеплень і формування колективного імунітету на рівні 95% населення країни.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує УНІАН.

"Уникнути другої хвилі коронавірусної хвороби можна за двох умов: перша - під час циркуляції коронавірус втратить свою агресивність... не буде викликати захворювання у людини і піде на спад. Друга - розроблення вакцини, масові щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді нам дійсно вдасться запобігти другій хвилі", - заявив він.

За словами Ляшка, якщо ці дві умови не будуть виконані, то в певний період часу вірус буде циркулювати в Україні та світі.

Раніше сьогодні у ВООЗ заявили, що світ досяг лише середини першої хвилі пандемії коронавірусу COVID-19. Можлива друга хвиля епідемії може збігтися з сезонним грипом.