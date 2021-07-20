Ляшко оголосив старт п'ятого етапу вакцинації в Україні

З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі охочі.

Про це заявив глава МОЗ Віктора Ляшка під час брифінгу.

Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення від коронавірусу.

"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакциновано 81 015 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них отримали 1 дозу - 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 461 875 осіб.

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