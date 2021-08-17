Ляшко пообіцяв безкоштовні квитки на концерт за щеплення від COVID

Українці, які вакцинуються від COVID-19, починаючи із середи і в наступні дні, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт до Дня незалежності, який пройде на НСК Олімпійський.

Про це в ефірі Україна 24 повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Усі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації з середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК Олімпійський", - сказав він.

Ляшко закликав усіх, хто ще не вакцинувався, переглянути своє ставлення до вакцинації, тому що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби.

Концерт до Дня незалежності відбудеться 24 серпня на НСК Олімпійський. Ціна квитків - від 200 до 2700 грн. У концерті візьмуть участь ВВ, Брати Гадюкіни, Океан Ельзи, Софія Ротару, Олег Винник, Скрябін, Jamala, Monatik та інші.

Ляшко, балотуючись на посаду, обіцяв зробити 10 млн щеплень за літо. Тобто 5 млн українців повинні отримати дві дози. Станом на 15 серпня у нас зробили загалом 7409698 щеплень. Тобто за керівництва міністра Ляшка ввели 6396883 дози. Щоб виконати свою обіцянку, дану депутатам перед призначенням на посаду, міністр із командою мають організувати за два тижні серпня ще 3603117 вакцинацій.