Ляшко повідомив коли закінчиться карантин

Карантин в Україні може закінчитися вже цієї весни, але за однієї умови - повної вакцинації від коронавірусу громадян.

Про це глава МОЗ заявив в ході V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021".

Коли закінчиться карантин

Ляшко повідомив, що якщо до Нового року всі українці пройдуть курс вакцинації від коронавірусу - то вже навесні ми зможемо забути про карантин.

"Вакцинуємося до Нового року - на весну зможемо спокійно жити без карантину", - заявив Ляшко. Коли знімемо маски

Ляшко також зазначив, що навіть вакциновані поки повинні носити маски, оскільки багато людей не привиті, а людина, яка отримала вакцинацію, може переносити інфекцію.

"Коли ми вакцинуємо велику кількість людей - тоді будемо розглядати питання зняття масок", - додав він.

Минулого тижня Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця 2021 року. А з 23 вересня Україна увійшла в "жовту" карантинну зону через збільшення захворювань коронавірусом.