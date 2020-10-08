Ляшко: повторне інфікування COVID-19 більше виключення, ніж правило

Заступник глави Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що повторне інфікування COVID-19 більше виключення, ніж правило. Він перебуває з робочою поїздкою у Чернівецькій області.

Про це замміністра заявив у ході брифінгу.

"Щодо повторного інфікування, сьогодні це більше виключення, ніж правило. Такі випадки трапляються у світі, але ще заяви ВООЗ щодо того, що повторне інфікування - це правило, і всі можуть інфікуватися, немає. Це виключення з правил, які розглядаються, і виясняються причини, чому так відбулося", - пояснив Ляшко.

Він додав, що на сьогодні відомо, що антитіла після перенесення хвороби тримаються у крові 3-4 місяці, інколи до 6 місяців.

"Масових повторних інфікувань у світі поки що не зафіксовано. Коронавірус - це нова хвороба, і ми досліджуємо, як буде поводитися людський організм в подальшому... У нас небагато випадків. Чернівецька область заявила про 17 і до цього було десь 3-4", - зазначив головний санлікар.