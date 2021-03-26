Ляшко розповів, чому МОЗ збільшило інтервали між дозами вакцини

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що Міністерство охорони здоров'я вирішило збільшити інтервали між введенням першої та другої доз вакцини від COVID-19 до 12 тижнів через рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це Ляшко повідомив під час брифінгу 26 березня.

Він нагадав, що початковий план застосування дводозної вакцини CoviShield, за допомогою якої нині проводиться імунізація населення України, передбачав введення другої дози впродовж на початку п'ятого тижня після першого щеплення.

"На початку кампанії імунопрофілактики ми говорили, що до нас прийшли перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield. Ця вакцина в інструкції передбачає введення повторної дози впродовж 4-12 тижнів. Ми будували свою стратегію імунопрофілактики таким чином, що 250 тисяч доз із цих 500 використати впродовж перших 28 днів і на 29 день повернутися для проведення повторного другого щеплення", - розповів Ляшко.

Однак 10 березня ВООЗ опублікувала інформацію Стратегічної групи з імунопрофілактики, в якій зазначалося, що найбільша ефективність щеплення спостерігається при введенні другої дози вакцини на 8-12 тиждень.

"У зв'язку з появою цієї інформації Міністерство охорони здоров'я звернулось до нашої національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики із проханням переглянути та надати МОЗ найоптимальніший термін для введення другого щеплення. За інформацією НТГЕІ, міністерству рекомендували зробити друге щеплення саме на 12 тиждень, оскільки є доказові дані, що ефективність і імуногенність вакцини збільшується, саме коли проводиться на 12 тиждень", - підкреслив посадовець.

Також він зазначив, що нині наявні чіткі дані про те, що перша доза вакцини виявляє вискоку ефективність у захисті від захворювання у період із 22 по 90 день.

"Тому треба переглянути використання вакцини AstraZeneca саме з таким підходом, щоб зробити перше щеплення якомога більшій кількості людей, а друге щеплення зробити на 12 тиждень. Тому МОЗ було враховано рекомендації НТГЕІ, тож у нас відтерміновано друге щеплення на 12 тиждень, тобто на 90 день", - підсумував Ляшко.

Окрім того, санлікар запевнив, що міністерство ретельно відстежує всі повідомлення про несприятливі події, які спостерігалися у вакцинованих людей.

"Будь-які випадки погіршення стану здоров'я впродовж 30 днів після проведення щеплення розглядаються лікарями в рамках фармаконагляду. Всі вони фіксуються і передаються в автоматизовану інформаційну систему. Це формує чітке розуміння, які несприятливі події після імунізації можуть з'являтися після використання будь-якого лікарського засобу, в тому числі і вакцини", - повідомив Ляшко.

За його словами, також уважно досліджуються інформація про летальні випадки.

"Якщо впродовж 30 днів після вакцинації стався летальний випадок, навіть дорожньо-транспортна пригода, все одно інформація буде передана через автоматичну систему фармаконагляду", - наголосив посадовець.

Після цього протягом 15 днів у кожній області такі випадки розглядає регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації. Після аналізу вона визначає, чи пов'язана ця подія із щепленням та за потреби передає їх національній групі, яка вже встановлює причинно- наслідковий зв'язок із проведеною імунізацією, пояснив Ляшко.

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