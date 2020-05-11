Ляшко розповів, коли в Україні запрацюють дитсадки

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає, що дитячі садочки в Україні можуть відновити роботу вже влітку.

За його словами, масковий режим та відкриття дошкільних закладів в країні "прив'язані" до статистики захворювань на коронавірус. Тож якщо у МОЗ побачать, що тепло та сонце, як і прогнозували вчені, вбиває небезпечну інфекцію, можна буде говорити про подальше пом'якшення обмежень.

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо", - розповів він в інтерв'ю "РБК-Україна".

Якщо ж сезонність не вплине на COVID-19, обмеження триматимуться до кінця року, прогнозує Ляшко.

"Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року", - додав головний санлікар.

Він нагадав, що з 11 травня в Україні почнуть послаблювати карантин, а наступний етап перегляду обмежень заплановано на 22 травня.

"Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками та соціальною дистанцією. Наступний етап перегляду карантину - 22 травня. Будемо дивитися розвиток епідситуації", - наголосив Віктор Ляшко.

За матеріалами РБК-Україна