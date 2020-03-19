Ляшко розповів про розроблені МОЗ сценарії боротьби з коронавірусом

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про те, що Міністерство охорони здоров'я розробило кілька сценаріїв протидії коронаврусу. Зокрема, Ляшко не виключив, що для госпіталізації пацієнтів з Covid-19 можуть залучити приватні клініки.

"Ми почали готувати систему охорони здоров'я ще як тільки побачили поширення вірусу в Китаї, був розроблений національний план протидії, він був затверджений рішенням уряду. Був створений нацштаб, ми знали, як будемо реагувати, були визначені госпітальні бази в кожній області, були розроблені чотири сценарії протидії поширенню захворювання в Україні", - повідомив Ляшко.

Він повідомив про те, що в найближчі дні МОЗ представить інтерактивну карту, на якій в реальному часі можна буде побачити як відбувається "перепрофілювання і розгортаються ліжка, які визначені госпітальні бази, які будуть приймати пацієнтів з коронавірусом".

За словами санлікаря, згідно зі сценарієм, розробленим на основі досвіду поширення інфекції в Китаї та Італії, при легких випадках захворювання медичну допомогу будуть надавати амбулаторно в умовах домашньої ізоляції. У МОЗ вважають, що таких випадків може бути близько 80%.

"Для інших 20%, які потребуватимуть госпіталізації в інфекційні лікарні, ми створили карту, яка буде доведена до диспетчерів екстреної медичної допомоги, щоб всі розуміли, куди потрібно госпіталізувати. Карта буде чітко показувати, куди везти пацієнта, де на сьогодні є вільне ліжко та інтенсивна терапія", - додав Ляшко.

Він зазначив, що другий сценарій надання медичної допомоги при Covid-19 передбачає перехід на залучення ліжкового фонду перепрофільованих медзакладів терапевтичного профілю, які також будуть приймати пацієнтів з "китайським" коронавірусом.

Згідно з третім сценарієм, до госпіталізації заражених Covid-19 можуть залучати приватні клініки. За словами Ляшка, це розширить масштаб надання медичної допомоги. Головний санлікар додав, що алгоритм медичної допомоги при коронавірусі повністю відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також враховує практики Італії та Китаю.

Число заражених коронавірусом у світі перевищило 200 тисяч осіб, померло через Covid-19 більше 8 тисяч осіб.

У той же час у китайському місті Ухань, де в кінці минулого року почалася епідемія коронавірусу, що перетворилася в пандемію, припинилися випадки зараження Covid-19. Це дозволяє говорити про стабілізацію ситуації і можливості скасування карантину.

В Україні офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом. Два випадки виявилися летальними. Серед заражених виявився народний депутат групи "Довіра" Сергій Шахов, а також родичка.

За матеріалами: Інтерфакс- Україна